'Met dit monstercontract heeft PSG Wijnaldum afgesnoept van Barcelona'

Georginio Wijnaldum gaat niet voor FC Barcelona, maar voor PSG voetballen. De Nederlandse middenvelder ging uiteindelijk overstap voor het enorme contract dat in Parijs om hem ligt te wachten.

De deal is in kannen en kruiken. Na het EK zal Georginio Wijnaldum worden voorgesteld bij PSG. Dat meldt De Telegraaf. De Franse grootmacht neemt de Nederlander transfervrij over van Liverpool FC.

Wijnaldum leek lange tijd op weg naar Barcelona, maar uiteindelijk kiest de middenvelder voor het riante Franse contract. Op drie seizoenen tijd zal hij in het Parc des Princes maar liefst 24 miljoen euro verdienen. Extra bonussen en premies niét inbegrepen.