OFFICIEEL: Aston Villa plukt smaakmaker weg bij Engelse promovendus

Emiliano Buendía heeft voor een nieuw avontuur gekozen. De Argentijn verlaat Norwich City en gaat aan de slag bij Aston Villa. Eerder toonden ook Atlético Madrid en Arsenal al interesse in de vleugelspeler.

Emiliano Buendía is al enkele jaren één van de sterkhouders bij Norwich City. Ook het voorbije seizoen liet de vleugelspeler mooie dingen zien met 15 doelpunten en 17 assists in 39 wedstrijden in The Championship.

Norwich City promoveert naar de Premier League, maar Buendía zal dus niet bij de ploeg blijven. Hij gaat namelijk bij Aston Villa aan de slag. Momenteel zit Buendía in de selectie van Argentinië, maar na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Colombia zal hij zijn medische testen ondergaan en is de transfer helemaal rond.