'Real Madrid deed poging om Mourinho terug te halen vooraleer hij één wedstrijd van AS Roma had geleid'

Carlo Ancelotti is de nieuwe coach van Real Madrid. Nochtans was de Italiaan niet de eerste keuze van de Spaanse grootmacht.

The Telegraph weet dat Real Madrid een poging heeft gedaan om José Mourinho terug te halen. Florentino Perez had persoonlijk contact met The Special One.

Mourinho was gecharmeerd door het aanbod, maar besliste om er niet op in te gaan. De Portugees koos een maand geleden voor AS Roma en wou de Romeinen niet achterlaten voor hij er één wedstrijd had geleid.