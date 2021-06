Bestaat onze nationale elf binnenkort uit spelers van het huidige Anderlecht? "Die jongens krijgen nu een versnelde cursus topvoetbal"

Roberto Martinez is niet enkel de Belgische bondscoach. De Spanjaard maakt er een erezaak van dat de Belgische jongeren kunnen proeven van én doorstromen naar het A-elftal. Dé vraag is dan ook logisch: bestaat de nationale elf binnenkort uit spelers van het huidige RSC Anderlecht?

De aanleiding van de vraag is een voorspelling van Vincent Kompany. De coach van RSC Anderlecht is er zeker van dat de nationale ploeg over pakweg tien jaar zal bestaan uit spelers van het huidige paars-wit: Hannes Delcroix, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga, Anouar Ait El Hadj,...

“Ik geloof daar ook in”, aldus Roberto Martinez in Het Laatste Nieuws. “Door de financiële omstandigheden heeft Anderlecht sneller moeten teruggrijpen naar talent dat eigenlijk nog niet rijp was voor de eerste ploeg.”

Met andere woorden: paars-wit doet momenteel gouden zaken. “Al die jongens krijgen nu een versnelde cursus in het topvoetbal. Daardoor zullen ze uiteindelijk betere voetballers worden. Bovendien is Vincent daarvoor de ideale manager.”