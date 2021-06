Arsenal-fans blijven dromen: 'Spotify-eigenaar verhoogt bod om Arsenal te kopen'

De plannen van een mogelijke Super League deed een lawine aan negatieve reacties ontspringen bij de Engelse voetbalfans. Bij de Arsenal-supporters was het zelfs hét signaal om eigenaar Stan Kroenke uit de club te zetten.

Bij Manchester United stapte voorzitter Ed Woodward op, al blijft het eigenaarschap nog wel in handen van de Glazer-familie. Bij Arsenal willen ze de hoogste pion van de club buitenwerken, de Amerikaanse miljardair Stan Kroenke.

En de Arsenal-fans mogen blijven hopen en dromen want het is Spotify-eigenaar Daniel Ek menens om The Gunners over te kopen. In mei had de Zweed al eens een bod gedaan van 1,8 miljard euro maar dat werd vriendelijk geweigerd door de Kroenke-familie.

Nu heeft Ek volgens Sky Sports zijn bod verhoogd tot 2 miljard euro. Of het indruk zal maken op Kroenke is nog maar de vraag. Zijn vermogen wordt geschat op 8,2 miljard euro en hij liet eind april met het lekken van de Super League-plannen al weten dat hij absoluut niet de intentie heeft om Arsenal te verkopen.