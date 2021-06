Dan toch nog opluchting in Frankrijk: 'Blessure Benzema stelt niet veel voor'

De Franse natie hield haar hart vast dinsdagavond. Aanvaller Karim Benzema viel in een oefenduel tegen Bulgarije namelijk geblesseerd uit.

Het was zo'n verhaal waarbij het woord 'typisch' niet veraf was. Benzema werd eerst jarenlang geweerd uit de Franse kleedkamer ondanks zijn status als een van de beste spitsen ter wereld. Een afpersingszaak en relletje uit het verleden zouden de aanleiding geweest zijn voor zijn afwezigheid bij Les Bleus.

Frans bondscoach Didier Deschamps besloot dan om de spits van Real Madrid toch mee te nemen naar het komende EK maar enkele dagen voor de start van het toernooi raakt Benzema geblesseerd.

Eén dag later blijkt de blessure van de Fransman toch nog mee te vallen en lijkt het niet meer dan paniekzaaierij geweest te zijn. Benzema voelde iets aan zijn rechterknie en zou vooral gevreesd hebben voor een zware blessure zonder dat dat het geval zou zijn. RMC Sport meent dat Benzema amper twee of drie dagen out zal zijn en dus perfect opgesteld kan worden voor de EK-opener van Frankrijk tegen Duitsland.