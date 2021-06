Moet natie hart vasthouden? De Bruyne traint nog niet mee met de groep

De Rode Duivels zijn nog steeds in Tubeke om de ,ondertussen, laatste hand te leggen aan de voorbereiding voor het EK dat zaterdag van start gaat voor België. Al was er nog een opvallende afwezige op de groepstraining van woensdag.

Want ondanks dat Kevin De Bruyne dinsdag is toegekomen in het basecamp van de Duivels in Tubeke, blinkt hij vooralsnog uit in afwezigheid bij de groepstraining. De Bruyne mocht sowieso later aansluiten aangezien hij de Champions League-finale nog moest spelen met Manchester City, maar dat was zonder de opgelopen blessure aan zijn neus en oogkas gerekend.

Dat De Bruyne voor de eerste groepswedstrijden nog gespaard zou worden door Martinez, stond al wel langer vast. Maar elke training die hij niet mee kan doen, is een stap die niet gezet kan worden door KDB in zijn revalidatieproces.

Eden Hazard en Axel Witsel waren wél aanwezig op de groepstraining. Witsel is nog altijd niet helemaal fit en zal ook gespaard worden door Martinez. Hazard maakte zondag tegen Kroatië een invalbeurt van een klein kwartier. Ook Leandro Trossard en Dedryck Boyata waren aanwezig op de laatste groepstraining, zij vielen zondag nog geblesseerd uit naar aanloop van het oefenduel met Kroatië.