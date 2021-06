'Club Brugge wil onder meer Atalanta aftroeven voor Colombiaan met marktwaarde van 15 miljoen euro'

Club Brugge heeft er zin in met oog op het volgend seizoen en is al volop de markt aan het afspeuren op zoek naar eventuele versterkingen.

Daarbij komen soms de gekste namen naar boven. Wat dacht je bijvoorbeeld van Rafael Santos Borré, een 25-jarige Colombiaanse diepe spits?

Die speelt al sinds 2017 bij River Plate en zou toe zijn aan een Europees avontuur. Bovendien is hij einde contract bij zijn club.

Kapers op de kust

Zijn marktwaarde is de voorbije jaren enorm gestegen: met zijn acht goals en een assist dit seizoen in dertien wedstrijden is dat volgens Transfermarkt al 15 miljoen euro.

De concurrentie is niet min. Besiktas zou volgens Turkse media een van de kapers op de kust zijn, maar ook Atalanta en Hamburg worden genoemd.