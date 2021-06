Dit kunnen de Rode Duivels verdienen bij EK-winst: het loopt pas op vanaf kwartfinales

De Rode Duivels werken - in tegenstelling tot in het verleden - met een vast premiebedrag. Vroeger besloeg dat nog 60 procent van de inkomsten, maar nu zijn er met Bart Verhaeghe vaste bedragen afgesproken.

En die worden pas interessant vanaf de kwartfinales, weet HLN. Het premiestelsel houdt rekening met de sterkte van de kern. De groepsfase en de 1/8ste finale zouden ze makkelijk moeten overleven en zijn respectievelijk goed voor 42.000 euro en 90.000 euro.

De kwartfinale overleven is goed voor 170.000 euro. De halve finales gaan al over 290.000 euro, een tweede plaats: 370.000 euro en bij winst gaat het over 435.000 euro dat op de rekening komt.