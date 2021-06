Zijn de Rode Duivels sterker dan drie jaar geleden? Mertens is niet zeker: "Ik zou die drie er toch liever nog bij gehad hebben"

Roberto Martinez heft al verschillende keren aangehaald dat de nationale ploeg sterker is geworden de laatste drie jaar. Maar niet iedereen denkt er zo over. Dries Mertens heeft duidelijk een andere mening.

De vraag die uit de zaal kwam: hebben jullie door je ervaring nu het gevoel sterker te zijn? Daar moest Mertens over over nadenken. "Wat denk jij", vroeg hij aan de journalist. "Ik weet het niet echt. Die ervaring? We zijn mannen als Marouane Fellaini, Moussa Dembélé en Vincent Kompany verloren. Ben je dan sterker geworden?"

"De honger voel ik zeker, maar ik zou die gasten er liever toch nog bij hebben. We hebben de ervaring van die halve finale te verliezen en dat deed heel veel pijn, maar nu moeten we het toch doen zonder drie belangrijke spelers. Hoeveel keer heeft Marouane ons niet gered? Wat denk jij?"