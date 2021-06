Meunier vertelt over ontmoeting met Florentino Perez na blessure van Hazard: "Besef je wel wat je gedaan hebt?"

Eden Hazard is inmiddels al twee seizoenen op de sukkel. Alles is terug te brengen tot een enkelblessure die de Rode Duivel opliep in het Champions League-duel tussen Real Madrid en PSG. Zondebok van dienst: Thomas Meunier.

Voor alle duidelijkheid: Thomas Meunier had nooit de intentie om Eden Hazard te blesseren, maar laatstgenoemde liep de enkelblessure wél op in een duel met de flankverdediger. Vooral de daaropvolgende ontmoeting met Florentino Perez zal hij nooit vergeten.

“Na de wedstrijd kwam ik de voorzitter van Real Madrid tegen in de spelerstunnel”, doet Meunier de anekdote uit de doeken bij RTBF. “Ik schudde hem de hand en liet weten dat ik het een aangename kennismaking vond.”

© photonews

Perez van zijn kant was iets minder vriendelijk. “Hij vroeg me wat er aangenaam was aan onze kennismaking en of ik wel besefte dat ik Hazard had geblesseerd. Het was even schrikken voor mij. Ik wist zelfs niet dat die man Frans sprak.”