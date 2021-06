'KRC Genk gaat opvallende slag slaan bij Schalke 04'

Bij KRC Genk zitten ze niet stil. Om Club Brugge de loef te proberen afsteken, wil het zich gevoelig versterken.

Met Rabbi Matondo zouden ze alvast een eerste naam beet hebben. De rechtsbuiten zou op huurbasis overkomen van Schalke 04.

Vorig seizoen leenden de Duitsers hem al uit aan Stoke City, nu zou hij dus volgens BILD heel dicht bij een overstap naar de Jupiler Pro League staan.

De 20-jarige winger heeft volgens transfermarkt een marktwaarde van vier miljoen euro en zorgde afgelopen seizoen voor een doelpunt in tien wedstrijden (534 speelminuten) in The Championship.