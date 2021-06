Geen zorgen om de 'oude' defensie van Rode Duivels: "Op die leeftijd heb je het allemaal al door"

Als er iets is dat kritiek krijgt, dan is het wel de oude line-up in de defensie van de Rode Duivels. Volgens Olivier Deschacht moeten we ons daar geen zorgen om maken.

Alderweireld, Vermaelen en Vertonghen. Gemiddeld leeftijd van 33,6 jaar. “33 is ideaal voor een verdediger”, vertelt de pas afgezwaaide Olivier Deschacht aan La Dernière Heure. Er moeten volgens Deschacht dan ook geen vraagtekens bij de defensie geplaatst worden. “Wat betreft positionering, anticipatie en het inschatten van bepaalde fases, op die leeftijd heb je het allemaal al door. Je moet gewoon de passie en het verlangen hebben. Maar als ik deze drie in actie zie, twijfel ik er niet aan." Maar kunnen ze ook Mbappé afstoppen? "Noem me één verdediger in de wereld die Mbappé kan stoppen. Tegen Frankrijk zullen we slimmer moeten spelen dan we op het WK 2018 deden. We zullen meer moeten spelen... op de Franse manier. Maar ik denk dat Martinez dat begrepen heeft. Tijdens deze voorbereidingswedstrijden, heb ik ons soms met vijf man zien verdedigen..."