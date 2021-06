Antwerp bouwt op richting speler van het seizoen: Seck en Lamkel Ze zijn het al zeker niet

Net de dag dat de Rode Duivels hun eerste wedstrijd zullen spelen op het EK voetbal, maakt Antwerp haar speler van het seizoen bekend.

Wie het is, maakte de club nog niet bekend. Wie het al zeker niet is, is Abdoulaye Seck. De centrale verdediger was meermaals een rots in de branding bij Antwerp dit seizoen. Bovendien maakte hij 4 doelpunten en gaf hij 2 assists.

De Senegalees blijft Didier Lamkel Ze voor die derde eindigde. De speler van het seizoen bij The Great Old wordt hoogstwaarschijnlijk binnen enkele uren bekendgemaakt. Onze pronostiek is alvast Ritchie De Laet, die van u?