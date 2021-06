Handsspel aangepast voor EK: "Ik vrees dat we nu ook weer discussies gaan krijgen"

De regels voor handsspel zijn ook voor het EK aangepast. Maar scheidsrechter Serge Gumienny denkt niet dat het helemaal waterdicht zal zijn.

“De regels zijn aangepast. Zo gaat men streng optreden als er gescoord wordt met de hand. De doelpunten moeten clean zijn. Van zodra er ­ergens een hand tussen zit, gaat het feest niet door. Behalve - en dat vind ik goed - als er voorafgaand sprake is van onvrijwillig handspel van een andere speler. Dan wordt er niet per definitie afgekeurd", legt hij uit in GvA.

Maar er zijn ook zaken die voor interpretatie vatbaar zijn. “Daarnaast moet er voor handspel gefloten worden bij opzettelijk handspel. Logisch. En als de bal met de hand wordt geraakt door 'het ­on­natuurlijk breder maken van het ­lichaam'. En daar begint de inter­pretatie al. Ik vrees dus dat we ook nu weer discussies gaan krijgen, ook al zijn de regels iets logischer.”