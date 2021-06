In Duitsland verwonderden ze zich over de match van Meunier: "Dit kan een keerpunt zijn voor zijn toekomst bij Dortmund"

Thomas Meunier heeft er een geweldige invalbeurt opzitten tegen Rusland. De rechtse wingback tekende na de blessure van Castagne voor een goal en een assist. In Duitsland vroegen velen zich af of het dezelfde speler was die ze afgelopen seizoen zagen bij Borussia Dortmund.

Betrokken bij twee doelpunten. In 32 wedstrijden voor Dortmund was Meunier slechts bij drie goals betrokken. En dat deed vragen rijzen. Kicker wijdde er zelfs een heel artikel aan. "Deze prestatie mag de fans en de verantwoordelijken niet irriteren, integendeel. De sterke prestatie van de rechtsback is een goede indicatie dat Meunier ver onder zijn waarde speelde in zijn eerste seizoen in de Bundesliga", schrijft het toonaangevende magazine.

"De verdediger kon zich keer op keer niet concentreren en maakte fouten voor hij goals incasseerde en bleef ook aanvallend beneden de verwachtingen. In de tweede seizoenshelft stond hij slechts in drie wedstrijden als basisspeler op het veld."

De hoop in Dortmund is dat Meunier in zijn tweede seizoen het niveau zal vinden dat hij al heeft laten zien bij Paris St. Germain en Club Brugge. De tot nu toe uiterst succesvolle reis naar de nationale ploeg zou een keerpunt kunnen zijn."