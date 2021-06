Jurriën Timber, van Jong Ajax naar EK op enkele maanden tijd

Nederland opent zondagavond de debatten tegen Oekraïne. Ondanks de kritiek blijft bondscoach Frank De Boer krampachtig vasthouden aan de 5-3-2. Meest opvallende naam in de basiself: Jurriën Timber.

De 19-jarige centrale verdediger van Ajax legde het voorbije seizoen enorme stappen af. Zo begon hij bij Jong Ajax aan het seizoen en haspelde hij wedstrijden af tegen ploegen als Den Bosch en Helmond Sport.

Na de winterbreak ontpopte Timber zich snel tot een certitude in de achterhoede van Erik ten Hag. In die mate zelfs dat Frank De Boer de youngster opnam in zijn EK-selectie.

Door de blessure van Matthijs de Ligt verschijnt Timber zondag zowaar in de basis tegen Oekraïne. Benieuwd of de youngster onder de indruk zal zijn van de omstandigheden: omwille van corona speelde hij tot dusver alleen maar in lege stadions.