Romelu Lukaku... Elke keer je denkt dat hij op zijn top zit, voegt hij nog een nieuwe dimensie toe

Visitekaartje afgegeven! Romelu Lukaku scoorde zijn 21ste en 22ste goal in 19 matchen na het WK 2018. Maar Lukaku deed zoveel meer dan alleen scoren. Zijn brede schouders droegen heel de ploeg.

Lukaku is gewoon een fenomeen geworden. Herinnert u zich nog de tijd dat hij kritiek kreeg in België? Waarschijnlijk wel, want zolang is dat niet geleden. Het heeft hem altijd gestoord. Die kritiek is nu helemaal weg. Hoe kan het ook anders als je hem tegenwoordig voor de Rode Duivels ziet spelen.

Extra duwtje Russische publiek

Hij draagt de ploeg, hij geeft aanwijzingen, hij wijst terecht, hij verdeelt... Zijn belang kan moeilijk overschat worden. In afwezigheid van De Bruyne en Hazard neemt hij hun deel van de verantwoordelijkheid ook op zich. Een aanvalslinie op zijn eentje!

Christian Eriksen zat al in zijn gedachten. Dat het Russische publiek het nodig vond om te beginnen fluiten toen de Duivels knielden, zal hem waarschijnlijk dat laatste duwtje gegeven hebben. Meer heeft hij niet nodig om alle duivels uit de kast te halen. Zelfs op het middenveld - Tielemans kende een mindere dag - ging hij aan de slag.

Progressie

Qua winnaarsmentaliteit kunnen er veel iets van hem leren. Zijn reactie na de match sprak ook boekdelen: "Het moet beter!" Het zou ons niet verbazen als hij zijn eigen prestatie daarbij rekent. Hij werd verkozen tot 'Star van de Match' door de UEFA - uiteraard - maar hij blijft maar progressie maken in alle onderdelen van het spel. Zijn afwerkerskwaliteiten zijn intussen top drie van de wereld, maar in het spel is hij nog meer geëvolueerd dan iemand kon vermoeden.

Dat heeft Big Rom enkel aan zichzelf en zijn werkethiek te danken. Hij wil de beste worden, hij zal de beste worden. Twee goals in de eerste match. Dit kan het toernooi van Romelu Lukaku worden. Wie zal ons zo'n spits niet benijden?