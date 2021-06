Italiaanse club bevestigt nu ook zelf de transfer van Gianluigi Buffon: "Superman Returns"

Gianluigi Buffon heeft een nieuwe club gevonden. De 43-jarige doelman gaat aan de slag bij Parma, de club waar alles voor hem is begonnen. Parma heeft het nieuws deze ochtend officieel bekendgemaakt.

Opvallende wending in de carrière van Gianluigi Buffon. De doelman was tot 2001 aan de slag bij Parma en 20 jaar later keert hij terug naar zijn vertrouwde nest. Deze ochtend maakte Parma namelijk bekend dat Buffon opnieuw bij de club aan de slag gaat.

Buffon verlaat zo Juventus. De doelman speelde maar liefst 685 matchen voor de Italiaanse topclub. Tussendoor speelde Buffon ook nog even bij PSG en daar was de 43-jarige Italiaan goed voor 25 wedstrijden. Parma is tevreden met de terugkeer van Buffon, want ze hebben gekozen voor de hashtag #SupermanReturns.