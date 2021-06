CIJFER VAN DE WEEK: De 119 van de Premier League en de 29,1 van 'Oud België' op het EK

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar een aantal leuke cijfers over en rondom het EK voetbal, met toch wel wat opvallende data.

Zo heeft de Premier League het meeste aantal spelers afgevaardigd naar het EK: maar liefst 119 spelers uit de Engelse eerste klasse staan op het EK. The Championship staat zelfs nog zesde met nog eens 29 spelers, opvallend toch wel.

'Oude Belgen'

De Bundesliga (89) en de Serie A (71) vervolledigen het podium. De Jupiler Pro League staat op een vijftiende plek met amper tien vertegenwoordigers.

Als we naar de leeftijden van de spelers op het EK dan is Zweden met 29,2 jaar gemiddeld de oudste ploeg volgens het CIES, met België (29,1) op de tweede plaats. Turkije (24,9) en Engeland (25,2) zijn de jongste ploegen.