Cristiano Ronaldo behaalt primeur op social media

Ronaldo is niet alleen een van de beste voetballers ter wereld, hij is ook zeer aanwezig op social media. De Portugese superster heeft een indrukwekkend aantal volgers bereikt en dat aantal zal alleen maar groeien.

Om de cijfers in perspectief te plaatsen: Ronaldo heeft meer volgers dan alle Premier Leagueclubs samen.

Cristiano Ronaldo becomes the first person to reach 300 million followers on Instagram šŸ“± pic.twitter.com/fgZmoPClx0