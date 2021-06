Vrancken volgt nieuwste aanwinst al lang: "Goed werk van Tom Caluwé!"

Hugo Cuypers heeft er zijn eerste groepstrainingen bij KV Mechelen opzitten. De nieuwe spits is blij dat hij eindelijk eens een volledige voorbereiding kan afwerken, maar voor de rest is de Belgische competitie helemaal nieuw voor hem.

Wouter Vrancken is alvast blij met zijn aanwinst. Hij volgde Cuypers zelf al lang. “Als ik zie dat we al over drie nieuwkomers kunnen beschikken op de eerste training, dan denk ik dat Tom (Caluwé, red.) al goed werk geleverd heeft. Spelers ­hebben toch wat tijd nodig om te wennen aan onze manier van ­spelen. Hoe vroeger ze hier zijn, hoe makkelijker dat wordt", zegt hij in GvA.

Vrancken wou hem bij Lommel al. “Ik heb toen nog met Wouter ­gesproken”, aldus Cuypers. “Nadien is er altijd contact gebleven tussen mijn makelaar en de coach. Vanaf het moment dat hij hier trainer werd is er ook nog een paar keer gesproken. Ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen ­samenwerken. Het geeft een goed gevoel om een trainer te hebben die zo hard in mij gelooft. Nu is het aan mij om te presteren.”