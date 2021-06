De Bruyne laat zich uit over Rüdiger en de gevolgen van zijn blessure

De finale van de Champions League van dit jaar is een moment dat Kevin De Bruyne niet snel zal vergeten.

De gevolgen waren zwaar voor Kevin De Bruyne en op dit moment heeft hij nog altijd de nodige last. “Ik heb nog steeds weinig gevoel aan de linkerhelft van mijn gezicht. Een beetje ambetant, maar het valt op zich goed mee”, vertelt De Bruyne.

Tijdens het voetballen heeft hij er geen last meer van en dat is mooi meegenomen voor de Rode Duivels. “Eens de match start, ben ik zó geconcentreerd dat ik er niet meer aan denk. Ik ben blij dat ik zonder masker kan spelen. Het zou mij irriteren.”

Boos is de uitblinker van de match tegen Denemarken dan ook niet op Rüdiger. “Het was nooit zijn doel om mijn neus te breken. Hij stuurde me meteen een bericht. Ik antwoordde. Daarmee was de zaak klaar.”