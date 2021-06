Duivels zijn onder de indruk van één ploeg in het bijzonder sinds de start van het EK

De Rode Duivels zijn tot nu toe niet echt bezig geweest met de rest van de mogelijke tegenstanders. Als ze niet aan het trainen zijn, doen ze wel andere activiteiten. Maar zelfs dan is één ploeg hun opgevallen.

Kevin De Bruyne zit in een kaartersgroepje en houdt zich daar veel mee bezig. "Maar op de achtergrond staan de partijen wel altijd op. Of er mij wel een ploeg opgevallen is? Eén ploeg is voor mij wel indrukwekkend: Italië."

De Squadra toont inderdaad zijn beste gezicht in de poulematchen tot nu toe. "Voorlopig maakt Italië het meeste indruk op mij", aldus nog Jason Denayer. "Ze speelden al twee sterke wedstrijden. Andere landen zoals Frankrijk speelden nog maar één keer. Het is moeilijk dan al te zeggen wie de beste ploegen zijn."