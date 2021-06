Wat hebben we geleerd van speeldag 2 op het EK?

Ook op het EK kijken we natuurlijk naar alle wedstrijden. En dus mag u zoals elke speeldag opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Supporters werden gemist

Als je de beleving van onder meer Italië, Denemarken en Hongarije zag, dan weet je het eigenlijk ook wel: het thuispubliek heeft zijn rol te spelen op dit EK.

Het levert niet altijd een of meerdere punten op, maar het is wel iets wat we graag opnieuw zien. Supporters die ervan genieten, spelers die daar dan weer van genieten en opperste geluksuitbarstingen.

Duitsland staat op

Na de nederlaag tegen Frankrijk waren er misschien de nodige twijfels over Duitsland, maar met een erg knappe overwinning tegen Portugal hebben ze daar meteen komaf mee gemaakt.

Het voetbal was goed, de combinaties vloeiend en de weg naar doel goed gevonden: 4-2 winnen tegen de regerend Europees kampioen, sterk.

King Kev

© photonews

Als er nog twijfels over waren, dan zijn ze bij deze alweer iets minder. We hebben Kevin De Bruyne nodig om Europees kampioen te worden.

Tegen Denemarken maakte hij in de tweede helft het verschil, gelukkig. Als ook Witsel en Hazard minuten blijven maken, dan zijn de Duivels misschien net op tijd helemaal in topvorm.

FLOP

Spanje kan niet scoren

Spanje speelde voor de tweede keer op rij vrij dominant voetbal, maar erg veel leverde dat allemaal niet op.

Zeker voor de doelmond is het moeilijk. De Spanjaarden hebben het héél erg moeilijk om doelpunten te maken.

Niet altijd lekker voetbal

Er waren toch wel een aantal wedstrijden waarin het voetbal toch enigszins te wensen overliet, zoals onder meer Schotland - Engeland.

Ook pakweg Zweden - Slowakije en Kroatië - Tsjechië hadden alles bij elkaar niet al te veel om het lijf op speeldag 2.

Die eerste helft ...

Kevin De Bruyne allemaal goed en wel. De eerste helft van de Belgen tegen Denemarken was van het minste dat we in jaren zagen.

En dus is het toch zaak om ook de komende wedstrijden de focus te houden en steeds te blijven doorgroeien.