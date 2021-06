Engeland wint in een wedstrijd met twee gezichten van Tsjechië

Engeland pakt de groepswinst dankzij winst tegen Tsjechië in een wedstrijd met twee gezichten.

Zowel Tsjechië als Engeland waren al geplaatst voor de 1/8ste finale maar toch moest er nog gestreden worden om de groepswinst.

1ste helft

Engeland toonde al direct zijn ambitie en dat was winnen. Na een paar minuten ging Sterling alleen op de keeper af en met een lob probeerde hij de keeper te verschalken. Dit lukte maar het doelhout voorkwam het openingsdoelpunt.

Tsjechië liet de bal aan de Engelsen en zo kwamen er een paar kleine kansen via Harry Kane en John Stones. Lang moest Engeland niet wachten op het openingsdoelpunt. Jack Grealish zet voor van op links en Raheem Sterling kopt de bal perfect voorbij de Tsjechische doelman.

Niet veel later kon Harry Kane zijn eerste doelpunt van het tornooi maken maar Tomas Vaclik had een goede reflex in huis. Nadien kreeg Tsjechië terug meer evenwicht in het spel. Dit resulteerde in kansen voor Tomas Holes en Tomas Soucek maar de gelijkmaker kwam (voorlopig?) nog niet op het bord.

Op het einde van de 1ste helft kreeg Kane nog eens een grote mogelijkheid maar Vaclik lag weer eens in de weg. Zo gingen we rusten met een 0-1 voorsprong voor Engeland en sprongen zij over Tsjechië naar de leidersplaats in de groep.

2de helft

Tsjechië was niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij de voorsprong van Engeland. Ze probeerden de bal meer in de ploeg te houden en controle te krijgen over de wedstrijd. Dit resulteerde wel niet in grote kansen voor de Tsjechen. Engeland geraakte er moeilijker door en kon zijn voorsprong niet vergroten.

Het was wachten tot de 68ste minuut voor het terug enige opwinding was in de partij. Harry Maguire ging neer in de kleine rechthoek na wat duw en trekwerk maar zowel de scheidsrechter als de VAR vinden het te weinig om de bal op de stip te leggen.

In de 87ste minuut scoorde Henderson maar het doelpunt werd terecht afgekeurd omwille van buitenspel.

Engeland wint uiteindelijk de partij tegen Tsjechië in een wedstrijd met twee gezichten. Hoog tempo en veel kansen in de eerste helft maar een bijzonder zwakke tweede helft van beide ploegen. De Engelsen gaan door als groepswinnaar en Tsjechië is uiteindelijk derde na de winst van Kroatië tegen Schotland.