Moet Eden Hazard aan de aftrap komen in de achtste finales? "Altijd mannetje extra op hem" en "Flitsen zijn er nog niet"

Eden Hazard stond aan de aftrap tegen Finland en speelde een volledige match? Met de achtste finales in het vizier is de vraag: wat nu? Prima dat Hazard nog eens de volledige negentig minuten tussen de lijnen staat. Dat was nodig. Is hij ook in de knock-out fase klaar voor een basisplaats?

Onder meer Mo Messoudi boog zich over die vraag in Villa Sporza. "Doe je Eden wel een plezier om hem na één keer 90 minuten meteen te laten starten in een belangrijk duel? Ik denk het niet. De flitsen zijn er nog niet en dat voelt Eden zelf ook wel, maar hij stak zich niet weg. Hij heeft gewoon tijd nodig om die inspanningen na elkaar te maken. Maar om te zeggen dat hij de volgende wedstrijd absoluut moet spelen... Dat denk ik niet."

Fysieke paraatheid

Ook Youri Mulder zou in de volgende wedstrijd met Carrasco starten en niet met Eden Hazard. "Dit is niet de Hazard die we kennen. Hij is nog niet bepalend genoeg." Een ander geluid toch wel bij Steven Defour. Volgens die laatste hangt het vooral van de fysieke paraatheid van Hazard af of hij gaat starten. "Eden moet zeggen hoe hij zich voelt en de bondscoach zal met alle parameters de juiste beslissing nemen."

Defour meent dat Hazard toch altijd een factor is als hij speelt, ook in de hoofden van de tegenstanders. "Als je Eden op het blad ziet staan, dan zet je als tegenstander altijd een mannetje extra op hem en zo krijg je ploegmaats vrij. Eden Hazard blijft Eden Hazard. Mocht het na 60 of 70 minuten met Eden niet gelukt zijn, dan heb je nog altijd een goeie Yannick Carrasco of Jeremy Doku om het verschil te maken."