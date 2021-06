Club Brugge houdt been stijf, Vitesse dringt aan voor Openda

Club Brugge heeft nog steeds geen goedkeuring gegeven voor een nieuwe uitleenbeurt van Loïs Openda aan het Nederlandse Vitesse.

Bij Vitesse in trainer Thomas Letsch uitermate tevreden over Loïs Openda. De huurling van Club Brugge scoorde dertien keer in Nederland en voldeed daarmee aan de verwachtingen.

De Duitse trainer wil hem er dan ook heel graag opnieuw bij in Arnhem. Volgens Letsch is er al een deal tussen Openda en Vitesse, maar gaf Club Brugge nog geen goedkeuring.

“Het wachten is op Club Brugge en Openda”, zei Letsch dinsdag na de eerste training. “Voor mij is hij een heel belangrijke pion in het nieuwe seizoen. Ik ben optimistisch dat alles rond komt.”