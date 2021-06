Mehdi Bayat lyrisch over Edward Still: "Van hetzelfde niveau als Roberto Martinez"

Mehdi Bayat neemt ontslag als bondsvoorzitter om zich helemaal te kunnen focussen op Sporting Charleroi.

De voorzitter van Charleroi is ontzettend blij met de aanstelling van Edward Still bij zijn club. “Ik noem Edward mijn mooiste professionele ontmoeting, ja. Van hetzelfde niveau als Roberto Martínez”, klinkt het enorm lovend bij Sport/Voetbalmagazine.

“In mijn carrière als sportleider heb ik heel veel trainers ontmoet. Ik moet u niet herinneren aan de grote trainershonger van mijn oom Abbas op dat vlak. Vaak was ik hun vertrouwenspersoon. Uit die contacten heb ik heel veel geleerd, maar niemand heeft me zo ‘verleid’ als Edward. Tenzij Roberto.”

“Nooit heb ik zo’n goeie connectie gevoeld tussen de staf die we hebben samengebracht en mijn ideeën. Eigenlijk moeten die jongens niet naar mij luisteren. Uit de gesprekken blijkt dat we mekaar begrijpen, dat we het over alles eens zijn. Ze hebben maar één wens: dat we hen alle middelen geven om die ideeën in de praktijk om te zetten. Dat is wat we nu volop doen, onze werking zijn we revolutionair aan het veranderen.”