Anderlecht verwelkomt jarige spits terug op training, Kompany wil hem houden

Anderlecht gaat een nieuwe spits halen. De prioriteit is nog altijd de 19-jarige Evann Guessand. Maar Kompany wil meer dan één spits in zijn kern. Vorig seizoen was het altijd nagelbijten of er niets met Lukas Nmecha zou gebeuren.

Anderlecht heeft er echter nog één onder contract liggen. Isaac Kiese Thelin werd vandaag 29 en maakte zijn rentree in Neerpede. Hij mocht meteen met de A-kern meetrainen. Vincent Kompany wil hem in de voorbereiding uittesten en meteen ook een systeem met twee aanvallers proberen. Thelin heeft nog één jaar contract bij paars-wit, maar werd de voorbije jaren telkens uitgeleend. Vorig seizoen aan het Turkse Kasimpasa, waar hij negen keer scoorde in 21 wedstrijden. Great to see you back, @IKieseThelin. Enjoy your birthday.🟣⚪ pic.twitter.com/bxqHAZm46U — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 24, 2021