Bondscoach van Hongarije haalt uit naar Cristiano Ronaldo

Hongarije kon het EK met opgeheven hoofd verlaten na gelijke spelen tegen Frankrijk en Duitsland, maar genoeg voor een plek in de achtste finales was het niet. Bondscoach Marco Rossi is trots op zijn ploeg en deelt nog even een sneer uit in de richting van Cristiano Ronaldo.

Hongarije hield lang stand in de eerste groepswedstrijd tegen Portugal, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen (0-3). Zo maakte Ronaldo een belangrijk doelpunt vanaf de strafschopstip. "Ronaldo is een groots kampioen, maar hij kan soms irritant zijn", vertelt Rossi in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Na zijn penalty vierde hij zijn doelpunt alsof hij de finale al bereikt had. Mensen onthouden dat." Toch wil Rossi zich niet te veel richten op andere ploegen. Hij is trots op zijn eigen elftal. "Ik had echt niet gedacht dat ik teleurgesteld zou zijn na het gelijkspel tegen Duitsland. Maar dat was wel het geval", zo geeft hij aan. "Maar natuurlijk: we hebben geweldige resultaten geboekt op dit toernooi."