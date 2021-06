Opsteker voor Roberto Mancini: aanvoerder lijkt speelklaar

Italië incasseerde op dit EK nog geen enkel doelpunt, wat in grote mate te danken is aan Giorgio Chiellini. De ervaren krijger viel evenwel uit tegen Zwitserland, waardoor hij forfait moest geven tegen Wales.

De 36-jarige centrale verdediger (109 caps) liep in het duel tegen Zwitserland een spierblessure op aan de dij. Die blessure hield Chiellini tegen Wales van het veld en het was nog maar de vraag of Roberto Mancini beroep kon doen op zijn aanvoerder voor de achtste finale.

En daar heeft het alle schijn van. Chiellini kon vrijdag moeiteloos de groepstraining meedoen en lijkt fit voor de wedstrijd van zaterdag. In Londen neemt Italië het op tegen Oostenrijk.



De winnaar van dat duel komt in de kwartfinale uit tegen de winnaar van Portugal-België.