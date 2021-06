📷 Romelu Lukaku op de voorpagina van Vogue met badjas en koffie

Romelu Lukaku staat op de voorpagina van de Italiaanse editie van het prestigieuze tijdschrift Vogue. Hij heeft een wit met gouden badjas op de rug en koffie in de hand.

Afgelopen seizoen veroverde Romelu Lukaku de Serie A en Italië. De aanvaller van Rode Duivels lijkt de transalpiene manier van leven te hebben overgenomen, inclusief de liefde voor mode. Zo staat hij op de voorpagina van het zeer trendy tijdschrift L'Uomo van Vogue Italia.

Hij heeft een wit-gouden badjas op de rug, staat in boxershort en heeft een kopje koffie in zijn hand. De Inter-speler is voor de gelegenheid gekleed in Versace, een merk op de parade die hij onlangs in Milaan had bijgewoond.