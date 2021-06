Schouder blijft aanvaller Manchester United parten spelen: operatie dreigt

Marcus Rashford viel op het EK tot dusver telkens in bij Engeland. De aanvaller ondervindt al maandenlang hinder van de schouder. Rashford overweegt dan ook om zich na het Europees Kampioenschap te laten opereren.

Hoelang een eventueel herstel zou duren, is onbekend. Maar wat vaststaat, is dat Manchester United in het geval van een operatie niet op Rashford (23) zal kunnen rekenen bij de seizoenstart. Of het effectief zover zal komen, weet de 44-voudig international naar eigen zeggen nog niet.

"Ik weet niet of ik die operatie nodig zal hebben, dat zien we na het EK wel. Eerst dit toernooi goed doorkomen. Daarna heb ik enkele weken de tijd om te ontspannen en kan ik beslissen wat ik ga doen", vertelde het raspaardje van Manchester United op een persconferentie van de Three Lions.