šŸŽ„ Nani is het voetballen duidelijk nog niet verleerd: Portugees doet de monden nog maar eens open vallen met schitterend doelpunt

Nani is aan een weergaloos seizoen bezig in de MLS. De kapitein van Orlando City scoorde tegen inter Miami al zijn zesde doelpunt van het seizoen in acht wedstrijden. Het was opnieuw een doelpunt om duimen en vingers bij af te likken.

Nani is er niet meer bij voor Portugal op het EK, maar de 34-jarige vleugelspeler is het voetballen nog niet verleerd. Hij doet het dit seizoen namelijk uitstekend in de MLS met voorlopig zes doelpunten in de eerste acht wedstrijden. Er waren al enkele pareltjes bij en ook de voorbije nacht was Nani opnieuw goed voor een heerlijk doelpunt. Hij scoorde de winnende treffer in het duel met Inter Miami. Het werd uiteindelijk 1-2 voor Orlando City. Another entry in Nani’s 2021 MLS Highlight Reel ā­ļø



(via @OrlandoCitySC)pic.twitter.com/G9OekYfwD7 — B/R Football (@brfootball) June 26, 2021