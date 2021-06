🎥 Dries Mertens pakt uit met acrobatische controle op training

Dries Mertens heeft het nog steeds naar zijn zin bij de Rode Duivels. Zo pakte de vleugelspeler van Napoli uit met een heerlijke controle op training.

De aanvaller van Napoli, die zich sinds het begin van het toernooi niet meer in de kijker speelde, liet zien dat hij nog steeds scherp is met een prachtige controle na een lange vrije trap. Mertens in ninja-modus op zondag tegen Portugal?