Oefenwedstrijden: Antwerp, KV Mechelen, Waasland-Beveren en KV Oostende winnen en Union pakt scalp van Zulte-Waregem

Heel wat ploegen uit de vaderlandse competitie hebben zaterdagmiddag een oefenwedstrijd afgewerkt. Hieronder een overzicht:

Zulte Waregem - Union

In een onderonsje tussen eersteklassers liet Union meteen zien dat ze met ambitie naar 1A komen volgend seizoen. Tegen Essevee werd er namelijk met 0-4 gewonnen.

Lynen opende de score al na 10 minuten voor Union, een kwartier later was het opnieuw raak. Ditmaal was het Dante Vanzeir die trefzeker was. Enkele minuten na de rust kopte Jonas Bager de 0-3 in doel en na een snelle omschakeling bezorgde Vanzeir zijn spitsbroeder Undav ook een doelpunt.

šŸ”„ On se fait plaisir avec ce petit but de @dantevanzeir ! šŸ˜ pic.twitter.com/lHEThV7JsT — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) June 26, 2021

Antwerp

Antwerp nam het zaterdagmiddag op tegen Hoogstraten VV uit tweede amateur. In beide helften stelde trainer Brian Priske een compleet andere opstelling op. In elke helft kon de spits van dienst eenmaal scoren en zo kon Antwerp met 0-2 winnen van Hoogstraten. Nieuwkomer Frey en Mbenza konden hun naam op het scorebord zetten.

Onze Reds wonnen vandaag een oefenwedstrijd tegen Hoogstraten VV met 2-0.



šŸ‘‰ Frey en Mbenza wisten te scoren.#PreSeason #RAFC pic.twitter.com/BSFWXdz1ld — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 26, 2021

KV Mechelen

KV Mechelen ging een reeksje lager op zoek naar een tegenstander en vond die in de vorm van Tempo Overijse. Malinwa had geen kind aan de ploeg uit derde amateur en won vlot met 1-7.

Engvall en Kaya zorgden voor een 0-2 ruststand. In de tweede helft zorgden 10 andere KV-spelers dat de score nog wat uitgediept kon worden. Enkel doelman Wenssens bleef staan. De Bie, De Camargo (x2), Hairemans en Schoofs zetten een 0-7 op het bord. Dehond trapte in het slot nog de eerredder voor Tempo Overijse in doel.

Een geslaagde eerste oefenwedstrijd šŸ˜



Het verslag van de 1-7 tegen Tempo Overijse vind je achter de link in de afbeelding.#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) June 26, 2021

KV Oostende

Oostende zorgde voor een spektakelwestrijd tegn KSK Zwevezele (3e am). Na een vroeg doelpunt van Kasina, ging Zwevezele op en over Oostende via braem en Bochet. Kvasina zette de bordjes weer op gelijke hoogte maar even later stond het toch opnieuw 3-2. Berte en McGeegan konden ervoor zorgen dat KVO toch met een voorsprong de rust in trok, al moest Hubert nog wel een penalty pakken.

In de tweede helft ging het doelpuntenfestival gewoon verder. Ndicka, Stiers (x2), Bätzner en Medly diepten de score uit tot 3-9 voor KVO.

Waasland-Beveren

De Waaslanders zijn gezakt naar 1B maar willen uiteraard zo snel mogelijk terug stijgen. Ze speelden hun oefenmatch tegen streekgenoot KVK Svelta Melsele (3e am) en wonnen met 1-6. De doelpunten kwamen van Efford, Adetula, Bastians (x2), Montes en Verreth. Net voor de 0-6 kon Melsele nog tegenscoren via Van Bergen.

AA Gent

Gent speelde eerder op de dag al een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Een verslag daarvan vindt u hier.

Standard, Club Brugge, Beerschot, Cercle Brugge en Charleroi zijn nog aan het spelen.