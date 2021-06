🎥 Het begon weer allemaal bij Courtois, die Ronaldo met geweldige dribbel het bos instuurde

Even een kleine flashback naar de wedstrijd tegen Japan, toen Thibaut Courtois de beslissende aanval opzette. Deze keer deed de keeper het niet met zijn handen, maar wel met zijn voeten.

De bal werd teruggespeeld naar Courtois en die zag Cristiano Ronaldo op hem afstormen. Voor de meeste doelmannen reden om de bal in paniek richting diepe spits te trappen, maar niet zo San Thibaut. Hij kapte CR7 uit en speelde de bal mooi in. 20 seconden later lag het leer aan de overkant in het netje.

"Wat ik dacht toen Cristiano eraan kwam? (lacht) Het was een ingeving van het moment en de juiste beslissing", zei Courtois na de match. "Of Cristiano nog iets zei na de match? Ja, dat we maar één schot tussen de palen hadden. En ja, euh, da's waar, maar het was genoeg."