Vermaelen sloeg terug met topprestatie: "Maar ik doe dit niet om de mensen hun ongelijk te bewijzen"

Zondag stak Thomas Vermaelen nog Cristiano Ronaldo in zijn achterzak, maandag sprak hij alweer fris als een hoentje de pers toe. De verdediger doet er alles aan om vrijdag zijn prestatie te herhalen. En die topwedstrijd kwam ook niet uit de lucht gevallen.

Vijf jaar Arsenal en vijf jaar Barcelona. Het is niet omdat Vermaelen nu in Japan speelt dat hij geen topverdediger meer is. "Ik heb het al gezegd: je moet de J-League niet onderschatten. Ik word daar ook getest, vooral op snelheid, want die Japanners zijn echt snel."

Maar je begrijpt vanwaar de twijfel kwam?

"Tuurlijk. Maar ik doe dit niet om de mensen hun ongelijk te bewijzen. Ik doe dit voor mezelf. Ik heb al maanden hard gewerkt omdat ik dit EK wou spelen. Ik zit hier om te winnen en om Europees kampioen te worden. Die motivatie komt uit mezelf. Niet uit wat de mensen zeggen."

Die prestatie van de verdediging heeft wel veel mensen gerustgesteld.

"Kijk, twijfels zullen er altijd zijn. Maar daar zijn we als spelers niet echt mee bezig. We hebben als ploeg hard geknokt. Het spel was niet altijd goed, maar we hebben wel gevochten om die zege te pakken."

Die connectie met Alderweireld en Vertonghen is er nog altijd. Jullie begrijpen elkaar met één knipoog?

"We kennen elkaar al heel lang natuurlijk. Van bij de jeugd van Ajax. We kennen elkaar door en door en dat is wel een voordeel. Dedryck en Jason zitten echter ook op dezelfde lijn. Het maakt niet uit wie er speelt. Iedereen weet wat hij moet doen."

En je eigen topprestatie?

"Ik laat het aan anderen over om dat te beoordelen. Ik heb mijn best gedaan en ik was goed voorbereid op die wedstrijd."

Met Italië wacht een volgend topteam.

"Italië heeft heel wat spelers die kansen kunnen creëren. Het is een heel hecht team, maar ik hoop toch dat we iets meer kunnen doen in balbezit. We willen meer creëren."

Je hebt al een gele kaart, die vallen pas weg na de kwartfinale...

"Ah, goed dat je het zegt, want ik ging het nog vragen. Dan ga ik iets slimmer moeten spelen en geen gele kaart pakken. Gisteren was die kaart ook vermijdbaar. Dat wil dus niet zeggen dat ik mijn spel moet veranderen. Maar ik heb wel geleerd uit het EK 2016. Dat waren niet de slimste kaarten die ik daar pakte."

Effe voor de duidelijkheid: jij stopt toch niet na het EK?

"Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Op mijn leeftijd is dat nog ver weg. We zullen wel zien na het EK. Ik heb die vraag wel al veel gekregen."