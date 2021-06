'Club Brugge luistert dan toch naar aanbiedingen: flink verlies op komst, deal in de maak'

Op een persconferentie tijdens het EK was hij alvast duidelijk over zijn toekomstplannen bij Club Brugge. Ondertussen is er dan toch nieuws op komst.

“Ik wil nooit meer terugkeren naar Brugge", zei Michael Krmencik twee weken geleden met overtuiging. "Ik sprak af met mijn vrouw dat we terugkeren naar Tsjechië. "Ik heb contact met Sparta en Slavia Praag, maar Club Brugge wil niet luisteren naar hun aanbiedingen", aldus de aanvaller. 2,5 miljoen euro Ondertussen zou er echter wél een deal met Slavia in de maak zijn voor de spits die nog tot 2023 onder contract ligt op Jan Breydel. Volgens Tsjechische bronnen zou daarbij een bedrag van om en bij de 2,5 miljoen euro betaald worden - minder dan de helft dat Club zelf voor hem betaalde.