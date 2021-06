Club Brugge verdiende al bijna een miljoen euro aan EK, andere Belgische topclubs volgen op ruime afstand

Het EK is nog volop bezig en toch kunnen er al een aantal balansen stilaan opgemaakt worden. Club Brugge is in het voordeel, zo blijkt.

Per dag op het EK krijgt een club een compensatie van zo'n 9.000 euro per speler. Met Hans Vanaken, Simon Mignolet en verder ook nog Sobol (Oekraïne) en Krmencik (Tsjechië) doet blauw-zwart het prima. Dat leverde nu al 909.000 euro aan premies. En nog is het niet voorbije, want diverse spelers zijn al zeker van een kwartfinale en dus nog wat extra dagen. Dat becijferde Het Nieuwsblad. Ver boven de rest Met bijna een miljoen euro staat Club Brugge ver boven de andere Belgische clubs. Gent doet met Yaremchuk en Bezus voorlopig het op een na beste: 482.000 euro. Genk (Hrosovsky en Uronen) klokt af op 342.000 euro, Anderlecht (Makarenko) zit voorlopig aan 241.000 euro.