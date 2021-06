KBVB reageert op spelers die familie zagen: "Helemaal coronaproof" en "Dat moet je de UEFA vragen"

Een aantal spelers van de Rode Duivels hebben voor de match tegen Portugal hun familie gezien. De spelers vroegen dat zelf en kregen toestemming van de KBVB. Woordvoerder Stefan Van Loock reageerde op het nieuws dat werd uitgebracht door de Franse sportkrant L'Equipe.

Een aantal spelers van Frankrijk moeten uit de biecht geklapt hebben, maar er is weinig aan de hand. "Er is geen familiedag geweest zoals dat in Rusland bijvoorbeeld het geval was, maar enkele spelers, die dat zelf gevraagd hebben, hebben wel de kans gekregen om hun familie te zien. Ik weet niet om hoeveel spelers het gaat. Een deel heeft dat gevraagd, een deel niet", reageerde Van Loock bij Sporza.

Die ontmoeting vond plaats voor de partij tegen Portugal. "En dat in de meest veilige en coronaproof omstandigheden. De mensen die gezien werden, moesten getest worden. Dat is volgens alle covidrichtlijnen gebeurd."

En of dat mocht van de UEFA? "Dat zal je aan de UEFA moeten vragen."