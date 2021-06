Youri Tielemans, die het beste - hopelijk - nog opspaarde: "Hoe ontgoocheld ik was dat die bal van Yannick niet goed kwam? Zeer, maar hij weet ook dat het beter moest"

Youri Tielemans komt het best tot zijn recht met Axel Witsel en Kevin De Bruyne rond hem. Zoveel is nu wel duidelijk. Maar hij blijft ook zelfkritisch: "Mijn eerste twee matchen waren middelmatig. Maar ik heb nog veel in petto."

Youri, wat heb je nog in de tank na zo'n belastend seizoen?

"Nog veel! Ik probeer mijn lichaam zo goed mogelijk klaar te maken voor de volgende wedstrijd. Ik recypereer zo goed mogelijk."

Wat verandert dat voor jou, met of zonder Kevin De Bruyne?

"Naar mijn taken toe wijzigt dat niet veel. Het is duidelijk wat de trainer van mij verwacht. Maar het maakt natuurlijk een verschil voor de ploeg of Eden en Kevin spelen of niet. Ze zijn zo belangrijk, maar dat verandert niet hoe ik ga spelen."

Hoe beoordeel jij je toernooi?

"De eerste twee matchen waren middelmatig, warm en koud. Maar ik ben rustig en kritisch voor mezelf. Portugal was al een pak beter."

Telkens Kevin er niet bij is - de eerste helft tegen Denemarken, de tweede tegen Portugal - komen julie blijkbaar in de problemen. Hoe belangrijk is hij voor het evenwicht?

"Het is waar dat Kevin helpt om de bal bij te houden en om de ruimtes te vinden. Maar we moeten veel meer opties aan de bal creëren. We moeten de juiste keuzes maken, ook als hij er niet bij is. Portugal zette hoge druk en maakte het ons moeilijk om eruit te komen. Op zulke momenten moeten we het beter doen als ploeg."

Beschrijf De Bruyne eens.

"Iemand die altijd de juiste beslissing neemt."

Hoe ontgoocheld was je trouwens na die sprint van 70 meter en dat die bal niet goed kwam?

"(lacht) Zeer ontgoocheld. Yannick (Carrasco) weet ook wel dat die pass minder was. Maar als je de wedstrijd wint, maakt dat niet uit."

Toch wel indrukwekkend dat je zoiets in minuut 90 nog uit je lichaam kan persen.

"Als je je doelen wil bereiken, moet je tot het uiterste gaan. Ik zag het moment om drie tegen twee te komen en zo veilig de wedstrijd uit te spelen. Maar maakt niet uit, we zijn door."

Heeft de familie zien voor een boost gezorgd?

"Alles gebeurde save, dat is alles wat ik erover ga zeggen. Maar ja, dat geeft zeker een boost."

Waar ligt de sleutel voor de match tegen Italië?

"Er zijn er veel. Het gaat op details gespeeld worden. Eén fase kan het verschil maken. We moeten geconcentreerd zijn van begin tot einde. En ja, we zijn klinisch in onze afwerking. Dat moeten we blijven. De kansen die er komen, moeten we benutten. Maar het gevaar kan van overal komen bij ons."

Timothy Castagne is er weer bij. Hoe is hij ontvangen?

"Met veel applaus. Het is nooit tof om een ploegmaat zo snel kwijt te raken. En zeker Timo niet. Hij is een grappige jongen die goed in de groep ligt. Zo'n blessure komt niet zo vaak voor. Ik hoop dat hij blijft tot het einde."