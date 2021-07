Het is druk bij Manchester United: Engelse topclub haalt nu ook ex-doelman terug binnen

Manchester United beleeft enkele drukke dagen. Gisteren werd de transfer van Jadon Sancho officieel bekendgemaakt en deze ochtend raakte het nieuws bekend dat Juan Mata zijn contract bij de club heeft verlengd.

Nu is er nog meer transfernieuws op Old Trafford, want Manchester United heeft zich versterkt met Tom Heaton. De 35-jarige doelman was een vrije speler nadat zijn contract bij Aston Ville deze zomer afliep.

Voor Tom Heaton is zo de cirkel rond, want de Engelse doelman begon zijn carrière bij Manchester United. Heaton was ook een tijdje actief in de Jupiler Pro League, want hij werd in het verleden door Manchester United uitgeleend aan Antwerp.