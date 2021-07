Philippe Albert weet het wel als hij moet kiezen tussen De Bruyne of Hazard: "Hij is op dat vlak echt een voorbeeld"

Spelen ze of spelen ze niet? Dat is vraag die elke Belgische voetballiefhebber de hele week wakker heeft gehouden. Het wordt in ieder geval just-in-time management en de kans dat onze beide tenoren gaan spelen lijkt eerder klein.

Naar alle verwachting gaat Kevin De Bruyne wel op tijd fit geraken en komt de confrontatie met Italië voor Eden Hazard net iets te vroeg. Oud-international Philippe Albert is een grote fan van Hazard, maar schat De Bruyne nog net iets hoger in. "Als ik moet kiezen, zou ik zeggen dat het beter is om te kunnen rekenen op De Bruyne", klinkt het bij Sudpresse. "Al is het maar om de bal bij te kunnen houden. De Bruyne is op dat vlak echt een voorbeeld." Soortgelijke profielen "Hazard steekt er ook bovenuit, maar we hebben nog enkele profielen die dicht tegen het zijne aanleunen, zoals Doku, Trossard en Carrasco. Martinez zit minder in de problemen als hij het zonder Hazard moet doen dan zonder De Bruyne."





