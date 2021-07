Anderlecht wil een nieuwe spits in Italië gaan halen

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe spits en heeft deze mogelijks gevonden bij Fiorentina.

Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio heeft Anderlecht de gesprekken met Fiorentina opgestart omtrent de mogelijke komst van Christian Kouamé. De 23-jarige Ivoriaanse aanvaller kende een tegenvallend jaar met 1 goal en 1 assist in 33 optredens. Dat waren wel voornamelijk invalbeurten.



De spits wist in 89 matchen in de Serie A voorlopig 11 keer te scoren en 11 assists te leveren. Hij speelde ook even op huurbasis voor Genoa. Kouame ligt nog tot medio 2024 onder contract en heeft volgens Transfermarkt.be een marktwaarde van 8,5 miljoen euro.