Dino Arslanagic staat op het punt om te vertrekken bij AA Gent

Vorige seizoen verdween hij op de achtergrond en nu lijkt een definitief vertrek nabij voor Dino Arslanagic.

Het Belang van Limburg weet dat de centrale verdediger van AA Gent op het punt staat om te vertrekken. Hij zou naar de Turkse eersteklasser Göztepe gaan. De deal zit in een afrondende fase en Arslanagic gaat er medische testen afleggen. De transfer zal eerstdaags worden afgerond.



De centrale verdediger kwam een jaar geleden gratis over van Royal Antwerp FC waar hij één van de sterkhouders was. Bij AA Gent kon hij deze rol niet waarmaken en hij had het moeilijk om een vaste basisspeler te worden. Na de komst van Hein Vanhaezebrouck verdween hij steeds meer op het achterplan.