Jérémy Doku teleurgesteld, maar: "Ik ben dankbaar voor de ervaringen die ik heb opgedaan"

Jérémy Doku was tegen Italië misschien wel de beste man op het veld. Vaak kwam de dreiging via hem en hij zorgde voor de strafschop na een goede actie tegenover Giovanni Di Lorenzo. Op Twitter blikte Doku terug op zijn EK.

"Erg teleurgesteld na het resultaat, maar ik ben dankbaar voor de ervaringen die ik heb opgedaan in mijn eerste toernooi. Dank aan mijn ploegmaats, trainers en de fans om mij te steunen. We komen terug", aldus Doku.

Very disappointed after the result but I am grateful for the experiences I have had in my first tournament.

Thanks to my teammates, coaches and the fans for supporting me 🙏🏾🙌🏾

We will be back! 🇧🇪 pic.twitter.com/3WlRVXcsXB