Kans op revanche! De Rode Duivels nemen het in de halve finales van de Nations League op tegen Frankrijk (en finale tegen Italië?)

De Rode Duivels zullen op weg naar het WK 2022 in een groep met vijf landen zitten. In oktober 2021 volgt namelijk de halve finale en mogelijk finale van de Nations League. In deze halve finale nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk, de boosdoener op het WK 2018.

De eerste final four in Portugal werd door de Rode Duivels nog gemist, maar de tweede editie is er wél eentje met de Belgen. Deze avond werd er geloot voor de halve finales en in de halve finale nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk.

Een speciale wedstrijd voor onze nationale ploeg, want ze krijgen zo de kans om iets recht te zetten na de verloren wedstrijd op het WK van 2018. De halve finale zal plaatsvinden op 7 oktober 2021 in het stadion van Juventus. De andere wedstrijd gaat tussen Italië en Spanje en deze wedstrijd zal op 6 oktober 2021 doorgaan in San Siro in Milaan.

In een eventuele finale zou ook nog eens revanche kunnen worden genomen op Italië, het land dat ons uit de kwartfinales van het EK heeft geknikkerd.