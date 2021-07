Eddy Snelders héél kritisch voor bondscoach: "Dit is de vlucht vooruit", "Enorme fout" en "Past niet bij standing"

Roberto Martinez zou normaliter op zaterdag nog even de pers komen toespreken in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke.

Uiteindelijk stuurde Martinez zijn kat naar dat persmoment. Zaterdagmorgen werd het momentje afgelast door de Belgische voetbalbond. Enorme fout Eddy Snelders spreekt van een enorme fout. "Je weet dat de vragen zullen komen, ik vind dit vrij klein. Ik vind dat Martinez de supporters en de pers een uitleg of verklaring verschuldigd is", klinkt het bij Sporza. "Het stof was al wat gaan liggen een dag later. Als je dan antwoorden geeft, dan ben je een grote jongen. Dit is de vlucht vooruit, het past niet binnen de standing van een topcoach. De spelers? Ik snap dat die naar huis willen, maar een coach moet aanwezig zijn."